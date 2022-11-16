Американський виробник алюмінієвої продукції Arconic продав бізнес у РФ за $230 мільйонів

Американський виробник алюмінієвої продукції Arconic Corp продав свої російські підприємства російській державній металургійній компанії ВСМПО-АВІСМА за 230 мільйонів доларів.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву компанії.

Arconic приєднується до переліку західних компаній, які продали свої російські активи на виконання санкцій проти Москви через війну в Україні, пише Reuters.

"Працювати в Росії стало тільки складніше, і наша здатність працювати в майбутньому стає все більш невизначеною в світлі поточної геополітичної обстановки", - сказав головний виконавчий директор компанії Тім Майєрс.

Нагадаємо:

У березні Arconic призупинив нові контракти в Росії.

У травні Arconic Corp оголосив, що продасть свій бізнес у Росії. У компанії очікували, що пов'язані з цим втрати становитимуть до $500 млн.

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Економічна правда