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Виробник алюмінієвої продукції Arconic продасть бізнес у РФ і готується втратити до 500 мільйонів доларів

П'ятниця, 20 травня 2022, 12:38 - Олексій Павлиш

Американський виробник алюмінієвої продукції - Arconic Corp. - оголосив, що продасть свій бізнес у Росії. У компанії очікують, що пов'язані з цим втрати становитимуть до $500 млн.

Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву компанії.

Компанія оголосила, що продасть бізнес після того, як вторгнення РФ в Україну зробило ведення бізнесу в регіоні "неможливим".

Згідно з заявою, Arconic вирішила продати свій об’єкт у Самарі після перегляду стратегічних альтернатив, викликаних обмеженнями, накладеними урядом країни.

"На жаль, конфлікт в Україні зробив нашу діяльність в Росії неможливою", – сказав головний виконавчий директор Тім Майерс.

Arconic була виокремлена у 2016 році з алюмінієвого гіганта Alcoa Corp.

АТ "Арконік СМЗ" (колишній Самарський металургійний завод) з 2005 року входить до складу Arconic. Підприємство випускає широкий асортимент прокатної, пресової та ковальсько-штампованої продукції.

Економічна правда

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США алюміній Росія
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