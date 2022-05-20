Виробник алюмінієвої продукції Arconic продасть бізнес у РФ і готується втратити до 500 мільйонів доларів

Американський виробник алюмінієвої продукції - Arconic Corp. - оголосив, що продасть свій бізнес у Росії. У компанії очікують, що пов'язані з цим втрати становитимуть до $500 млн.

Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву компанії.

Компанія оголосила, що продасть бізнес після того, як вторгнення РФ в Україну зробило ведення бізнесу в регіоні "неможливим".

Згідно з заявою, Arconic вирішила продати свій об’єкт у Самарі після перегляду стратегічних альтернатив, викликаних обмеженнями, накладеними урядом країни.

"На жаль, конфлікт в Україні зробив нашу діяльність в Росії неможливою", – сказав головний виконавчий директор Тім Майерс.

Arconic була виокремлена у 2016 році з алюмінієвого гіганта Alcoa Corp.

АТ "Арконік СМЗ" (колишній Самарський металургійний завод) з 2005 року входить до складу Arconic. Підприємство випускає широкий асортимент прокатної, пресової та ковальсько-штампованої продукції.

Економічна правда