Могли прогодувати 20 мільйонів пенсіонерів: cкільки Росія витратила на ракетні удари по Україні

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За час повномасштабної агресії Росія застосувала проти України 1235 високоточних ракет великої дальності на загальну суму від від 5,54 до 6,81 мільярда доларів.

Такий висновок можна зробити з даних Міноборони щодо використання Росією свого ракетного потенціалу, наведених УП.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков оприлюднив інфографіку, яка демонструє використання російськими окупаційними військами 2/3 наявного арсеналу високоточних ракет великої дальності. Зокрема, ракет типу "Іскандер" – 776, "Калібр" – 228, Х-101 та Х-555 – разом 231.

За даними Forbes, вартість однієї ракети "Іскандер" становить 3 млн дол. Відповідно, на ракети такого типу, вже випущені по території України, росіяни вже використали 2,328 млрд дол.

Ракета "Калібр" коштує 6,5 млн дол, тобто загальна вартість випущених снарядів вже досягла 1,482 млрд дол.

Ракета типу Х-101 коштує 13 млн дол, а ракета Х-555 за даними у відкритих джерелах – 7,5 млн дол.

Відповідно, загальна вартість ракетних носіїв, застосованих Росією з початку повномасштабного вторгнення становить від 5,54 до 6,81 млрд дол або 16,4 - 20 млн середніх пенсій у Росії (згідно з даними Мінпраці Росії середня пенсія в РФ становить 20 882 рубля, тобто 335 дол).

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Нагадуємо:

Масовані обстріли росіян по всій території України 10 жовтня коштували окупантам близько 400-700 млн доларів.

За ранок 10 жовтня російські війська застосували проти мирних міст України 84 крилатих ракети і 24 безпілотних літальних апарати.





