Платіжна система Payoneer припиняє роботу в РФ: кошти можна вивести до середини грудня

Міжнародна платіжна система, що надає фінансові послуги та грошові онлайн-перекази, - Payoneer - припиняє роботу в Росії: вивести кошти можна до 16 грудня.

Про це пише російське видання DTF із посиланням на лист із відповідним повідомленням, які отримали російські клієнти сервісу електронною поштою.

Зазначається, що на початку березня 2022 року компанія призупинила свою діяльність у Росії, закривши реєстрацію нових акаунтів.

"Проте ці обмеження можна було обійти за допомогою VPN і сторонніх сервісів.

Наразі росіяни за допомогою Payoneer можуть отримувати оплату з сайтів, які підтримують роботу цієї платіжної системи, такі як Patreon, BuyMeACoffee, Shutterstock та інші", - пише видання.

dtf

У техпідтримці Payoneer уточнили, що через операційні обмеження компанія не зможе продовжувати обслуговувати клієнтів в Росії, пише vc.ru.

"Це означає, що всі акаунти клієнтів у Росії будуть закриті до 16 грудня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

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"Будь-які кошти, відправлені на ваш акаунт після 8 грудня, будуть повернуті відправнику. Ми рекомендуємо зв'язатися з компанією, яка робить виплати на ваш аккаунт Payoneer, щоб вивчити можливі варіанти", - уточнили в компанії.

Економічна правда