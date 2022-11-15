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Vodafone Україна попередив про тимчасові перебої через нестачу живлення

Вівторок, 15 листопада 2022, 18:18 - Олексій Павлиш

Мобільний оператор Vodafone Україна попередив про тимчасові обмеження в роботі послуг через обстріли і нестачу живлення.

Про це повідомляє пресслужба оператора в Twitter.

Компанія просить для подовження роботи базових станцій від акумуляторів зменшити споживання сервісу передачі даних:

  • Вимкнути автозавантаження медіа в месенджерах
  • Не використовувати YouTube, або встановіть низьку якість відео
  • За можливості зменшити використання мобінтернету.

Нагадаємо:

Мобільний оператор "Київстар" попередив, що внаслідок обстрілів і вимкнення електроенергії подекуди може зникати зв’язок.

Економічна правда

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