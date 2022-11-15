Vodafone Україна попередив про тимчасові перебої через нестачу живлення
Вівторок, 15 листопада 2022, 18:18 -
Мобільний оператор Vodafone Україна попередив про тимчасові обмеження в роботі послуг через обстріли і нестачу живлення.
Про це повідомляє пресслужба оператора в Twitter.
Компанія просить для подовження роботи базових станцій від акумуляторів зменшити споживання сервісу передачі даних:
- Вимкнути автозавантаження медіа в месенджерах
- Не використовувати YouTube, або встановіть низьку якість відео
- За можливості зменшити використання мобінтернету.
Нагадаємо:
Мобільний оператор "Київстар" попередив, що внаслідок обстрілів і вимкнення електроенергії подекуди може зникати зв’язок.
Економічна правда