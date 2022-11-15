Vodafone Україна попередив про тимчасові перебої через нестачу живлення

Спадкоємець "Нібулона" Андрій Вадатурський: Я не батько, у мене інший стиль управління і розуміння бізнесу Що відбувається з одним з найбільших аграрних підприємств країни після трагічної загибелі засновника Олексія Вадатурського, як війна вплинула на "Нібулон" та яким бачить його майбутнє новий керівник.

"У нас не може бути якогось армагеддону, що все розіб'ють і все згасне". Голова ДТЕК про удари по енергосистемі Якої шкоди ракетні обстріли та "шахеди" завдали енергетичній інфраструктурі країни та енергохолдингу Ахметова? З якими проблемами зіткнулася компанія ДТЕК та чого очікувати споживачам електрики в разі більш потужних ударів?