Приватбанк видав першу іпотеку у межах програми "єОселя"

Державний Приватбанк видав перший пільговий кредит за державною програмою доступної іпотеки "єОселя".

Про це повідомляє пресслужба банку.

Перший кредит у рамках програми під 3% річних отримала сім'я 24-річного поліцейського з Кременчука.

Приватбанк став партнером державної програми доступного кредитування житла "єОселя" на початку жовтня.

Як зазначили у пресслужбі, банк одним з перших банків інтегрувався у програму та вже розпочав видачу кредитів.

За програмою "єОселя" громадяна мають можливість придбати житло з мінімальним початковим внеском у 20% від вартості житла та кредитуванням до 20 років на вигідних умовах.

Цьогоріч учасниками програми можуть стати соціальні категорії:

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військовослужбовці ЗСУ за контрактом;

правоохоронці;

медики;

вчителі;

науковці.

Нагадуємо:

У рамках іпотечної програми "єОселя", яка запрацювала в Україні з 1 жовтня, протягом першого місяця дії програми подали 11 тисяч заявок, які обробляють банки.

Мінцифри пропонує взяти участь у бета-тестуванні нової послуги єОселя в застосунку "Дія".

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