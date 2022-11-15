Приватбанк видав першу іпотеку у межах програми "єОселя"
Державний Приватбанк видав перший пільговий кредит за державною програмою доступної іпотеки "єОселя".
Про це повідомляє пресслужба банку.
Перший кредит у рамках програми під 3% річних отримала сім'я 24-річного поліцейського з Кременчука.
Приватбанк став партнером державної програми доступного кредитування житла "єОселя" на початку жовтня.
Як зазначили у пресслужбі, банк одним з перших банків інтегрувався у програму та вже розпочав видачу кредитів.
За програмою "єОселя" громадяна мають можливість придбати житло з мінімальним початковим внеском у 20% від вартості житла та кредитуванням до 20 років на вигідних умовах.
Цьогоріч учасниками програми можуть стати соціальні категорії:
- військовослужбовці ЗСУ за контрактом;
- правоохоронці;
- медики;
- вчителі;
- науковці.
Нагадуємо:
У рамках іпотечної програми "єОселя", яка запрацювала в Україні з 1 жовтня, протягом першого місяця дії програми подали 11 тисяч заявок, які обробляють банки.
Мінцифри пропонує взяти участь у бета-тестуванні нової послуги єОселя в застосунку "Дія".
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