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Приватбанк видав першу іпотеку у межах програми "єОселя"

Вівторок, 15 листопада 2022, 11:31 - Анастасія Жарикова

Державний Приватбанк видав перший пільговий кредит за державною програмою доступної іпотеки "єОселя".

Про це повідомляє пресслужба банку.

Перший кредит у рамках програми під 3% річних отримала сім'я 24-річного поліцейського з Кременчука.  

Приватбанк став партнером державної програми доступного кредитування житла "єОселя" на початку жовтня. 

Як зазначили у пресслужбі, банк одним з перших банків інтегрувався у програму та вже розпочав видачу кредитів.

За програмою "єОселя" громадяна мають можливість придбати житло з мінімальним початковим внеском у 20% від вартості житла та кредитуванням до 20 років на вигідних умовах.

Цьогоріч  учасниками програми можуть стати соціальні категорії:

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  • військовослужбовці ЗСУ за контрактом;
  • правоохоронці;
  • медики;
  • вчителі;
  • науковці.

Нагадуємо:

У рамках іпотечної програми "єОселя", яка запрацювала в Україні з 1 жовтня, протягом першого місяця дії програми подали 11 тисяч заявок, які обробляють банки.

Мінцифри пропонує взяти участь у бета-тестуванні нової послуги єОселя в застосунку "Дія".

Читайте також: "єОселя" замість "іпотеки Зеленського". Хто зможе взяти кредит на квартиру під 3%

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