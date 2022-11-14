Goldman Sachs очікує "значного" зниження інфляції в США в 2023 році

Аналітики інвестбанку Goldman Sachs очікують "значного" зниження інфляції в США в наступному році через ослаблення обмежень в ланцюжку поставок, піку інфляції на ринку житла і уповільнення зростання зарплати.

Про це пише Reuters.

За прогнозами банку, базові витрати на особисте споживання (PCE) - бажаний показник інфляції ФРС США - впадуть до 2,9% до грудня 2023 року з нинішніх 5,1%.

Прогноз з'явився після того, як посадовецб ФРС Крістофер Уоллер попередив на вихідних, що центробанк може розглянути питання про уповільнення темпів підвищення ставок на своєму наступному засіданні, але це не повинно розглядатися як "пом'якшення" в його прихильності до зниження інфляції.

Дані минулого тижня показали, що інфляція в США у жовтні сповільнилась більше, ніж очікувалося, підвищивши ставки на те, що ФРС може пом'якшити свій цикл посилення після чотирьох послідовних підвищень на 75 базисних пунктів в цьому році.

Зростаюча інфляція і боротьба ФРС з підвищенням цін призвели до того, що прибутковість казначейських облігацій і долар злетіли в цьому році, обваливши акції. Індекс S&P 500 в цьому році впав приблизно на 16%, що є найгіршим показником з часів фінансової кризи 2008 року.

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Економічна правда