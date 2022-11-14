Пенсії та допомоги у звільненій частині Херсонщини почнуть виплачувати цього тижня

У деокупованих Херсоні та частині Херсонської області цього тижня планують розпочати виплачувати пенсії та допомогу тим, хто пережив окупацію.

Про це розповіла віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу, передає Укрінформ.

"Щодо звільненого Херсона та ще звільненої частини Херсонської області від окупантів. Цього тижня ми плануємо розпочати виплату пенсій, Укрпошта вже планує свої поїздки, а також виплату одноразової допомоги тим, хто пережили окупацію – по 2 200 грн", – зазначила Верещук.

У свою чергу банки, які повернуться на Херсонщину, допоможуть здійснити всі інші соціальні виплати.

Віцепрем’єрка додала, що Ощадбанк та Приватбанк вже готуються і розуміють, де і як будуть працювати їхні відділення.

Щодо питання отримання людьми паспортів РФ Верещук пояснила, що, якщо людина умовно пенсійного віку, яка змушена була отримати хоч якісь документи для того, щоб отримати хоч якусь соціальну допомогу чи пенсію, таку людину карати не будуть.

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