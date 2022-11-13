Окупанти завдали збитків на 270 мільйонів доларів "Укрлендфармінгу" Бахматюка на Херсонщині 

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У Новорайську Херсонської області російські окупанти зруйнували та пограбували базу компанії "Укрлендфармінг", яка належить Олегу Бахматюку, завдавши збитків на 250 – 270 млн доларів.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За словами нардепа, окупанти вивезли 100 тисяч тонн насіння соняшника та кукурудзи, вкрали комбайни, трактори та безпілотні літальні апарати для обробки земель.

Окрім цього було вкрадено практично все, що знаходилось на території бази: паливно-мастильні матеріали та посівний матеріал, засоби захисту рослин на 60 млн доларів.

Також російській терористи заподіяли шкоди і найбільший у Європі птахофабриці "Чорнобаївська", яка належить компанії "Укрлендфармінг". Понад 4 млн курей дорослого поголів'я і близько 700 тис молодняку загинуло без можливості їх утилізувати.

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