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Кім закликав будівельні компанії повертатись для відновлення регіону 

Неділя, 13 листопада 2022, 15:29 - Ігор Пилипів

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім звернувся до представників будівельних компаній із закликом повертатися для відновлення регіону – після звільнення Херсона.

Про це він сказав у прямому ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

"Після встановлення дистанції більш-менш безпечної буде підійматися питання відновлення миколаївських портів, тому що це важливо", - зазначив очільник ОВА, звертаючись до "до всього бізнесу, до людей, щоб готувалися повертатися, розгортатися у Миколаєві".

Він також наголосив, що для себе ставить "для себе завдання - відновлення регіону".

"Я запрошую будівельників, будівельні компанії, які можуть працювати. Будемо щось думати з грошима і відновлювати наш регіон", - підсумував Кім.

Очільника ОВА додав, що після витіснення російських військ з Херсона вже розпочинають відновлювальні роботи, зокрема, дорожники.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Спеціалісти компанії "Херсонобленерго", що входить до групи компаній VS Energy, розпочинають процес відновлення постачання електроенергії до деокупованого Херсону.

порти будівництво
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