Профіцит федерального бюджету РФ зростає через податок на надприбуток Газпрому

Росії вдалося зберегти профіцит федерального бюджету в жовтні через збільшення податкових надходжень від Газпрому.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними Мінфіну РФ профіцит бюджету досяг 128,4 млрд рублів (2,1 млрд доларів) за 10 місяців 2022 року, що ніж 54,7 мільярда рублів, про які повідомлялося місяцем раніше.

Зростання профіциту бюджету відбулося, оскільки "Газпром" заплатив додатково 416 млрд рублів податку на видобуток корисних копалин після зростання ціни на газ, що компенсувало падіння експорту до Європи.

Зростання витрат на тлі війни в поєднанні з падінням доходів від експорту нафти та газу все ще загрожує підштовхнути бюджет до дефіциту до кінця року. Міністерство фінансів прогнозує дефіцит за весь рік понад 0,9% ВВП, закладених у бюджеті.

За перші 10 місяців цього року витрати зросли на 20%, оскільки уряд збільшив витрати на соціальні виплати на тлі рецесії та витрат, пов’язаних з війною.

Очікується, що до кінця року бюджет буде дефіцитним. Європейський Союз разом із Великою Британією введуть обмеження ціни на російську нафту та заборонять компаніям надавати будь-які послуги суднам, що перевозять російську нафту, якщо закупівельна ціна буде вище цієї межі.

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Нагадаємо:

У Росії із Фонду національного добробуту, який було створено під керівництвом президента РФ Путіна, виділять один трильйон рублів на покриття дефіциту федерального бюджету у 2022 році.