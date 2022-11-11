МАГАТЕ перевірило ядерний об'єкт у Харкові, який обстрілами пошкодили росіяни

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) цього тижня провело експертну місію на атомному об'єкті в Харкові: він сильно пошкоджений обстрілами, але без будь-яких ознак "радіологічного викиду або перенаправлення заявленого ядерного матеріалу".

Про це заявили в МАГАТЕ.

Місія 8-10 листопада у Харківському технологічному інституті (ХФТІ) - перша місія МАГАТЕ на цьому дослідницькому майданчику з моменту початку повномасштабної війни - також відвідала об'єкт з поводження з радіоактивними відходами "РАДОН" у Харкові, який залишається неушкодженим.

"Наші три експерти з ядерної захищеності та гарантій змогли успішно завершити цю дуже важливу місію в Харкові, який дуже постраждав під час трагічної війни в Україні. Ми раніше отримували інформацію від України про значні пошкодження міського ядерного дослідницького центру, але це був перший раз, коли ми змогли побачити об'єкт на власні очі та поінформувати світ про складну ситуацію, яка там склалася.

Хоча рівні радіації були в нормі, ступінь пошкодження цього ядерного дослідницького об'єкту є драматичним і шокуючим, навіть гіршим, ніж очікувалося. Масштаби та інтенсивність постійних обстрілів ННЦ "ХФТІ" порушують усі сім основних принципів ядерної та фізичної ядерної безпеки, які я окреслив на початку конфлікту", - сказав гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Мета місії полягала в тому, щоб оцінити масштаби пошкоджень на території ННЦ "ХФТІ" внаслідок масованих артилерійських обстрілів, зокрема 6 березня та 25 червня, а також з'ясувати, чи вплинули ці обстріли на систему фізичного захисту об'єкту.

"Під час цьоготижневої місії група експертів МАГАТЕ зафіксувала ще більші пошкодження на об'єкті, ніж повідомлялося раніше: постраждали майже всі будівлі, багато з яких, ймовірно, не підлягають відновленню", - кажуть в агентстві.

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"Заступник генерального директора ННЦ "ХФТІ" повідомив групі МАГАТЕ, що лише протягом перших трьох тижнів конфлікту об'єкт зазнав близько ста ракетних обстрілів та артилерійських атак, а також більше місяця залишався без електроенергії та води.

Багато будівель і споруд на об'єкті досі не мають тепла та електроенергії, а більшість вікон вибиті. Персонал працює над тим, щоб заклеїти вікна та відновити тепло- і електропостачання до зими", - йдеться у звіті.

"Об'єкт "РАДОН" поки що не зазнав пошкоджень під час конфлікту, але команда МАГАТЕ під час відвідування об'єкту чула на відстані звуки неодноразових обстрілів.

На дослідницькому реакторі "Джерело нейтронів" ННЦ "ХФТІ", який зазнав значних пошкоджень ззовні будівлі, де розміщений реактор, але не був пошкоджений всередині, інспектори МАГАТЕ провели перевірку проєктної інформації та не зафіксували жодних змін у конструкції об'єкту, хоча не змогли отримати доступ до ядерного матеріалу для перевірки через відсутність електроенергії.

МАГАТЕ проведе додаткові заходи з перевірки цього ядерного матеріалу після того, як буде відновлено електропостачання об'єкта", - пояснили в МАГАТЕ.

"Заходи здійснені інспекторами МАГАТЕ за участі інспектора Держатомрегулювання.

Мета заходів: перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу, інформації про конструкцію ядерної установки та незаявленої ядерної діяльності. Зауважень з боку інспекторів немає.

Це – звичайна, планова інспекція, яка не пов’язана із будь-якими російськими фейковими звинуваченнями у нібито створенні "брудної бомби", - пояснили у Держатомрегулюванні.

Нагадаємо:

Міжнародне агентство з атомної енергії завершило інспекцію на Південноукраїнській АЕС, її визначили успішною.

Інспектори МАГАТЕ після фейкових заяв РФ про "брудні бомби" на прохання України завершили перевірки на трьох об'єктах в Україні - ознак незадекларованої ядерної діяльності та матеріалів не виявили.

Економічна правда