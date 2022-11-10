МАГАТЕ провело перевірку Південноукраїнської АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії завершило інспекцію на Південноукраїнській АЕС, її визначили успішною.

Про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання.

Метою інспекції, яка тривала з 7 по 9 листопада, була перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу.

Перевірку проводили інспектори МАГАТЕ за участі інспектора Держатомрегулювання у рамках Угоди між Україною та Агентством у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Нагадуємо:

Інспектори МАГАТЕ після фейкових заяв РФ про "брудні бомби" на прохання України завершили перевірки на трьох об'єктах в Україні - ознак незадекларованої ядерної діяльності та матеріалів не виявили.

Генеральний директор МАГАТЕ підтвердив, що інспектори МАГАТЕ проведуть верифікаційні заходи на двох об'єктах в Україні у відповідь на запит України.

ВІДЕО ДНЯ

Цей запит був зроблений Україною після того, як Російська Федерація виступила з фейковим звинуваченнями щодо діяльності, пов'язаної з можливим виробництвом "брудних бомб" на двох об'єктах.

Кабінет Міністрів схвалив зміну назви Южно-Української атомної електростанції на Південноукраїнську АЕС (ПАЕС).