Держава отримала 1,5 мільярда з "податку на Google" у третьому кварталі

У третьому кварталі року представництва світових технологічних гігантів в Україні сплатили до державного бюджету 1,5 мільярда гривень "податку на Google".

Про це повідомив голова голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев у Telegram.

"Завершилося декларування з податку на Google за третій квартал 2022 року, за результатами якого держава отримає майже 40 млн. дол. США або 1,5 млрд. гривень", – написав він.

У топ-3 компанії за найбільшими сумами податків увійшли:

Google Commerce Limited;

Apple Distribution International Limited;

Google Ireland Limited.

Загалом протягом цього року міжнародні компанії вже сплатили 4,129 млрд. грн податку на додану вартість з операцій з постачання електронних послуг фізичним особам на митній території України.

Нагадуємо:

У червні минулого року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4184, який, зокрема, зобов'язує інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати податки до українського держбюджету.