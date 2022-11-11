Сулінський канал між Дунаєм та Чорним морем працюватиме 24/7

Адміністрація морських портів України домовилась з румунською стороною щодо модернізації Сулінського каналу та перехід його цілодобовий режим роботи без вихідних.

Про це повідомляє пресслужба АМПУ в Facebook.

Українська делегація та румунські колеги досягнули домовленостей щодо розвитку торговельного судноплавства в нижньодунайському регіоні.

"Зокрема Україна більш ніж удвічі збільшила кількість лоцманів- з 16 до 40. Також досягнуто домовленостей про модернізацією інфраструктури Сулінського каналу, та перехід водної артерії в режим роботи 24/7", – йдеться в повідомленні.

Очільник АМПУ Олексій Востріков зазначив, що також актуальною залишається проблема з виходом і чергою на Чаталі, тож разом із румунськими колегами було напрацьовано дорожню карту спільних дій.

Він пообіцяв, що найближчим часом очікується значний ефект спільних дій та відсутність черг на вихід.

"Синергія портової влади двох країн, прозорі та зрозумілі інструменти на ринку, та відкритість формування черги на суднозаходи вже дають свої плоди. Ми бачимо прихід на ринок великих світових операторів. Зокрема і відкриття нових контейнерних терміналів", – резюмував Востріков.

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