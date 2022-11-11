"Нафтогаз" законтрактував перші закупівлі газу на кредит ЄБРР

"Нафтогаз" законтрактував перші закупівлі газу на кредит Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у розмірі 300 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу" за підсумками зустрічі голови правління компанії Олексія Чернишова з керуючим директором ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.

"Європейський банк реконструкції та розвитку - один із ключових стратегічних партнерів Групи "Нафтогаз", який надає компанії фінансову підтримку та допомагає долати руйнівні наслідки російського вторгнення. Ще влітку ЄБРР було прийнято рішення про відкриття кредитної лінії Нафтогазу у розмірі €300 млн для екстрених закупівель газу.

Перші закупівлі вже законтрактовано, проте основна робота ще попереду. Тому саме зараз маємо діяти злагоджено та швидко", - заявив Чернишов.

У червні цього року "з метою сталого проходження цьогорічного опалювального сезону" "Нафтогаз" уклав кредитну угоду з ЄБРР про відкриття поновлюваної кредитної лінії у розмірі €300 млн для придбання імпортованого природного газу.

Позика є частиною програми в розмірі 1 млрд євро, яку ЄБРР має намір реалізувати цього року в Україні у співпраці з донорами та іншими партнерами для підтримки реального сектору економіки країни.

Економічна правда