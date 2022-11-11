Всі розділи
Укр / Рус

"Нафтогаз" законтрактував перші закупівлі газу на кредит ЄБРР

П'ятниця, 11 листопада 2022, 12:10 - Олексій Павлиш

"Нафтогаз" законтрактував перші закупівлі газу на кредит Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у розмірі 300 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу" за підсумками зустрічі голови правління компанії Олексія Чернишова з керуючим директором ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.

"Європейський банк реконструкції та розвитку - один із ключових стратегічних партнерів Групи "Нафтогаз", який надає компанії фінансову підтримку та допомагає долати руйнівні наслідки російського вторгнення. Ще влітку ЄБРР було прийнято рішення про відкриття кредитної лінії Нафтогазу у розмірі €300 млн для екстрених закупівель газу.

Перші закупівлі вже законтрактовано, проте основна робота ще попереду. Тому саме зараз маємо діяти злагоджено та швидко", - заявив Чернишов.

У червні цього року "з метою сталого проходження цьогорічного опалювального сезону" "Нафтогаз" уклав кредитну угоду з ЄБРР про відкриття поновлюваної кредитної лінії у розмірі €300 млн для придбання імпортованого природного газу.

Позика є частиною програми в розмірі 1 млрд євро, яку ЄБРР має намір реалізувати цього року в Україні у співпраці з донорами та іншими партнерами для підтримки реального сектору економіки країни.

Економічна правда

ВІДЕО ДНЯ
Нафтогаз газ ЄБРР
Матеріали за темою
Кабмін визначив радника для реструктуризації дефолтних євробондів "Нафтогазу" 10 листопада 2022, 15:47
На Харківщині пробурили нову газову свердловину: який потенціал 8 листопада 2022, 13:07
Уряд скасував конкурсний відбір на посаду голови "Нафтогазу" та вніс зміни до статуту 4 листопада 2022, 12:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті