НБУ забрав у Богуслаєва право голосу в "Мотор-Банку" через російське громадянство

Національний банк визнав небездоганною ділову репутацію В’ячеслава Богуслаєва, єдиного власника "Мотор-Банку" та позбавив його права голоса за своїми акціями у банку через російське громадянство.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Зазначається, що заборона використання права голосу за 100% акцій АТ "Мотор-банк" застосована тимчасово, до усунення порушення, строком на 1 рік.

Регулятор ухвалив таке рішення у четвер 10 листопада на підставі відомостей, які отримав Нацбанк, про наявність у Богуслаєва громадянства РФ з 2000 року.

За даними на сайті НБУ активи "Мотор-банку" становили 2,2 млрд грн на початок вересня.

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Нагадуємо:

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23 жовтня Служба безпеки України повідомила про затримання президента АТ "Мотор Січ" та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства: їм оголошено підозру в колаборації та пособництві державі агресору. За матеріалами слідства, ці посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех".

На наступний день, 24 жовтня, Шевченківський суд Києва взяв їх під варту на два місяці (до 20 грудня). Вже у листопаді суд наклав арешт на все майно Богуслаєва вартістю майже 1 млрд грн.

Журналісти-розслідувачі "Схем" опублікували, докази наявності у В'ячеслава Богуслаєва російського паспорту. Адвокат Богуслаєва підтвердив, що у нього дійсно є російський паспорт.

На початку листопада держава відчужила "Мотор Січ" та передала її в управління Міноборони.