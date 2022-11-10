На базі порталу "Дія" запустили сайт проєкту єРобота 

В Україні запрацював офіційний сайт проєкту єРобота, на якому кожен може отримати повну інформацію про умови надання грантів для старту або розвитку власної справи.

Про це повідомляє пресслужба Урядового порталу.

Гранти для розвитку власної справи можна отримати за такими напрямками:

Своя справа – надання гранту передбачає необхідність створення щонайменше одного робочого місця, подальшу роботу протягом трьох років та сплату податків до бюджету. Розмір гранту до 250 тис. грн;

Свій сад – гранти надаються для саду площею від 1 до 25 га. Розмір гранту до 400 тис грн;

Своя теплиця – розвиток тепличного господарства. Розмір гранту до 7 млн грн за 2 гектари;

Новий рівень – створення або розвиток переробного підприємства. Розмір гранту до 8 млн грн;

Старт в ІТ(перебуває на стадії розробки) – на навчання ІТ-спеціальностям;

ІТ стартап (перебуває на стадії розробки) – гранти для ІТ-стартапів на всіх етапах їх розвитку. Розмір гранту до 3,5 млн грн.

Наразі, отримувачам грантів вже перераховано понад 201,8 млн грн.

Нагадаємо:

Державний центр зайнятості підбив підсумки шостої хвилі реалізації програми "Власна справа" в рамках проєкту "єРобота", за якою буде виділено майже 50 млн гривень для 211 успішних заявників.