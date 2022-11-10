"Енергоатом" зупиняє договори з працівниками ЗАЕС, які підписали контракти з "Росатомом", але не звільняє їх

НАЕК "Енергоатом" зупиняє трудові договори з тими працівниками Запорізької АЕС, які підписали контракти з фейковим АТ "Експлуатаційна організація "Запорізька АЕС", створеним підрозділом "Росатому", але не звільняє їх.

Про це в ефірі "5 каналу" заявив президент "Енергоатома" Петро Котін, пише "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні обмежена кількість людей підписала ці контракти. З цими людьми, про яких нам відомо, ми зупиняємо, не звільняємо їх, але зупиняємо укладені договори на роботу в нашій компанії "Енергоатом", - розповів Котін.

За його словами, персонал ЗАЕС у більшості є проукраїнським.

"Тому ми сподіваємося, що персонал цього не робитиме. Ми підтримуємо той персонал, який залишається стійким і відданим Україні та українській Запорізькій АЕС", - додав керівник "Енергоатома".

Нагадаємо:

Повідомлялось, що з 6700 працівників, які залишилися працювати на окупованій росіянами ЗАЕС, лише сотня підписали контракти з "Росатомом" під тиском, але є й "добровольці" з топ-менеджменту.

ВІДЕО ДНЯ

Президент країни-агресора Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого захоплену окупантами Запорізьку АЕС буде віддано Росії.

Російська державна корпорація "Росатом" створила акціонерне товариство "Експлуатаційна організація Запорізької АЕС" з реєстрацією в Москві, яке має на меті керувати окупованою ЗАЕС.

Економічна правда