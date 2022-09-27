Всі розділи
Укр / Рус

Японський автоконцерн Isuzu вивчає можливість припинення виробництва у РФ – ЗМІ

Вівторок, 27 вересня 2022, 11:30 - Олексій Павлиш

Японський автоконцерн Isuzu розглядає можливість припинення випуску автомобілів у РФ слідом за Toyota і Mazda.

Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на японську газету Yomiuri.

Зазначається, що Isuzu, яка має виробничі потужності в Ульяновську, може ухвалити відповідне рішення через неможливість постачання компонентів на потужності свого заводу.

Ульянівський автозавод призупинив випуск автомобілів навесні поточного року після початку повномасштабної війни в Україні.

Бренд Isuzu офіційно представлений у РФ з 2006 року, виробничий майданчик розташований в Ульяновську. 

Нагадаємо:

Автовиробник Mazda розглядає можливість припинення виробництва в Росії через перебої в ланцюзі постачання, спричинені війною в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Японський автовиробник Toyota припиняє виробництво в Росії - завод компанії в Шушарах (Петербург) пропрацював 15 років.

Економічна правда

авто Японія Росія
Матеріали за темою
Е-реєстр знову працює: скільки штрафів з початку війни сплатили водії – дані Штрафи UA 26 вересня 2022, 16:30
Toyota припиняє виробництво у РФ, але з ринку не йде – ЗМІ 23 вересня 2022, 12:10
Volkswagen планує провести IPO Porsche з оцінкою від 70 до 75 мільярдів доларів 19 вересня 2022, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті