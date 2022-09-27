Японський автоконцерн Isuzu вивчає можливість припинення виробництва у РФ – ЗМІ

Японський автоконцерн Isuzu розглядає можливість припинення випуску автомобілів у РФ слідом за Toyota і Mazda.

Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на японську газету Yomiuri.

Зазначається, що Isuzu, яка має виробничі потужності в Ульяновську, може ухвалити відповідне рішення через неможливість постачання компонентів на потужності свого заводу.

Ульянівський автозавод призупинив випуск автомобілів навесні поточного року після початку повномасштабної війни в Україні.

Бренд Isuzu офіційно представлений у РФ з 2006 року, виробничий майданчик розташований в Ульяновську.

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Економічна правда