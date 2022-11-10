Федоров пропонує бізнесу поділитися з операторами зв'язку доступом до генераторів
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пропонує бізнесу, готовому поділитися з операторами зв'язку доступом до генераторів, звернутися до міністерства.
Про це Федоров написав у Telegram.
"Генератори допомагають мобільним операторам працювати під час блекауту, щоб люди були на зв‘язку. Але їх недостатньо, щоб забезпечити кожну базову станцію резервним живленням. Щоб вирішити це, можна об’єднати зусилля з іншим бізнесом, який працює поряд.
Наприклад, ви керівник торговельного чи офісного центру й використовуєте стаціонарний промисловий генератор. Оператори можуть підключити до нього базову станцію, що поблизу. Тоді під час блекауту мешканці навколо зможуть подзвонити близьким чи екстреним службам", - написав міністр.
Бізнесу, який готовий розділити генератор з мобільними операторами, радять написати на пошту hello@thedigital.gov.ua.
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Економічна правда
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