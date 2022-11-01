Уряд скасував заборону на експорт коксівного вугілля
Вівторок, 1 листопада 2022, 20:15 -
Кабінет міністрів на засіданні 1 листопада скасував заборону на експорт коксівного вугілля.
Про це повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Лібералізовано експорт з України у межах визначених обсягів квот коксівного вугілля, яке не використовується для теплової генерації", - пояснив він.
Відповідні зміни внесли до додатка постанови про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню.
Нагадаємо:
У вересні Кабінет міністрів України прийняв постанову "Про внесення зміни у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1424", яка передбачає внесення коксівного вугілля до переліку товарів, експорт яких заборонено.
Економічна правда
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