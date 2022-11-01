Уряд скасував заборону на експорт коксівного вугілля

Кабінет міністрів на засіданні 1 листопада скасував заборону на експорт коксівного вугілля.

Про це повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Лібералізовано експорт з України у межах визначених обсягів квот коксівного вугілля, яке не використовується для теплової генерації", - пояснив він.

Відповідні зміни внесли до додатка постанови про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню.

Нагадаємо:

У вересні Кабінет міністрів України прийняв постанову "Про внесення зміни у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1424", яка передбачає внесення коксівного вугілля до переліку товарів, експорт яких заборонено.

Економічна правда