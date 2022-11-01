Шмигаль закликав українців вже почати готуватись до зими та запасатися необхідним

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців вже зараз почати підготовку до складної зими та запастися необхідними речами.

Про це він заявив на засіданні Кабміну, йдеться в повідомленні в Telegram.

"Держава готується та запасається додатковим обладнанням і українці повинні готуватися до складної зими та мати запаси всього необхідного", – зазначив глава уряду.

За його словами, Україна продовжує домовлятися з союзниками про збільшення постачання обладнання для відновлення інфраструктури, а також мобільних джерел живлення та обігріву.

"Вже 12 країн погодилися допомагати, а багато хто допомагав і до цього. Наприклад, системні оператори деяких країн Європи передавали "Укренерго" обладнання останні 8 місяців.Тому в України є і будуть резерви, аби відновлювати зруйновану інфраструктуру", – заспокоїв Шмигаль.

Нагадуємо:

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що ракети та дрони, випущені росіянами у понеділок по території України, атакували 10 регіонів та пошкодили 18 об’єктів, більшість із яких – енергетичні.

ВІДЕО ДНЯ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у контексті початку опалювального сезону закликав місцеву владу "так само економно підходити до споживання енергоресурсів".