Фінальне голосування у Раді по бюджету-2023 відбудеться на цьому тижні – нардеп
Бюджетний комітет у сережу розгляне проєкт держбюджету на 2023 рік до другого читання, фінальне голосування у залі Ради відбудеться вже на цьому тижні.
Про це повідомив у Telegram перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
"Бюджетний Комітет ВРУ вже завтра розгляне Проєкт Бюджету на 2023 рік до другого читання.
Це останній етап після фінального голосування у залі Ради, яке відбудеться вже на цьому тижні", - написав він.
Нагадаємо:
Кабінет міністрів ухвалив проєкт бюджету на 2023 рік до другого читання з урахуванням пропозицій народних депутатів.
До другого читання уряд скоригував прогноз зростання ВВП на 2023 рік в бік консервативного сценарію (3,2% замість 4,6%). Прогноз інфляції зменшили з 30% до 28%.
При цьому бюджет-2023 планується з урахуванням 1,3 трлн грн доходів. Завдяки скоригованим макропоказникам та податковим змінам пропонують збільшити дохідну частину на понад 50 млрд грн.
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Економічна правда