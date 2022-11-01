Фінальне голосування у Раді по бюджету-2023 відбудеться на цьому тижні – нардеп

Бюджетний комітет у сережу розгляне проєкт держбюджету на 2023 рік до другого читання, фінальне голосування у залі Ради відбудеться вже на цьому тижні.

Про це повідомив у Telegram перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Бюджетний Комітет ВРУ вже завтра розгляне Проєкт Бюджету на 2023 рік до другого читання.

Це останній етап після фінального голосування у залі Ради, яке відбудеться вже на цьому тижні", - написав він.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів ухвалив проєкт бюджету на 2023 рік до другого читання з урахуванням пропозицій народних депутатів.

До другого читання уряд скоригував прогноз зростання ВВП на 2023 рік в бік консервативного сценарію (3,2% замість 4,6%). Прогноз інфляції зменшили з 30% до 28%.

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При цьому бюджет-2023 планується з урахуванням 1,3 трлн грн доходів. Завдяки скоригованим макропоказникам та податковим змінам пропонують збільшити дохідну частину на понад 50 млрд грн.

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Економічна правда