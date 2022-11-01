Ferrexpo відновлює виробництво завдяки поновленню електропостачання

Гірничорудна компанія Ferrexpo частково відновлює виробництво на підприємствах у центральній Україні після призупинення діяльності 11 жовтня.

Про це йдеться у біржовому повідомленні компанії.

Група призупинила виробництво 11 жовтня внаслідок ракетних ударів Росії по енергетичній інфраструктурі.

"Ремонтні роботи зараз достатньо просунулися, щоб дозволити часткове відновлення виробничої діяльності на її підприємствах у центральній Україні", – додали в Ferrexpo.

Однак постачання електроенергії для підприємств Групи залишається змінним та обмеженим, що впливає на економічну ефективність виробництва.

Тому компанія зараз зосереджена на скороченні своїх запасів готової залізорудної продукції, щоб підтримувати постачання своїм клієнтам. Компанія має достатні запаси для задоволення попиту клієнтів.

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ВІДЕО ДНЯ

Гірничорудна компанія Ferrexpo тимчасово призупинила виробництво на своїх підприємствах у Полтавській області через пошкодження електроенергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів у понеділок, 10 жовтня.

Ferrеxpo належить частина акцій Полтавського ГЗК, 100% Єристівського ГЗК та 99,9% Біланівського ГЗК. Акції Ferrexpo, найбільшим акціонером якої є український бізнесмен Костянтин Жеваго, котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.

Компанія Ferrexpo plc бізнесмена Костянтина Жеваго програла апеляцію у судовому спорі з колишніми акціонерами про визнання недійсним договору купівлі-продажу 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК).