На ринку золота спостерігається велика міграція злитків на Схід: причини

На ринку золота відбувається глобальна міграція, оскільки західні інвестори масово продають злитки, а азійські покупці користуються падінням цін.

Про це повідомляє Bloomberg.

З березня ціни на золото впали на 18% через стрімке підвищення ставок ФРС. Згідно з даними CME Group Inc. і London Bullion Market Association, з кінця квітня зі сховищ Нью-Йорка та Лондона, які підтримують два найбільших західних ринки, продалося понад 527 тонн золота. Натомість попит на ринку золота в Шанхаї або Гранд базарі в Стамбулі тільки зростає.

Логістичні проблеми в поєднанні з примхами ринку ускладнюють трейдерам отримати достатню кількість злитків там, де вони потрібні. Як наслідок, на деяких азійських ринках золото та срібло продається незвично високо за світову базову ціну.

Обертання металу в усьому світі є частиною циклу ринку золота, який повторюється протягом десятиліть: коли інвестори відступають і ціни падають, купівля в Азії зростає, а дорогоцінні метали течуть на схід, допомагаючи знизити ціну на золото.

Пізніше, коли золото зрештою знову зростає, значна його частина повертається в банківські сховища під вулицями Нью-Йорка, Лондона та Цюриха.

Попри великий відтік золота зі сховищ Лондона та Нью-Йорка в Дубаї та Стамбулі або на Шанхайській біржі дорогоцінний метал в останні тижні торгувався значно дорожче від лондонського контрольного показника, що свідчить про те, що купівля перевищує імпорт.

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Аналітики стверджують, що більша частина дорогоцінних металів, які підживлюють апетит Азії, надходить зі сховищ, якими керує CME Group, яка підтримує ф'ючерсний ринок Comex у Нью-Йорку.

Порушення ринку на початку пандемії призвели до значного зростання цін, що змусило банки створювати великі запаси для покриття своїх ф’ючерсних позицій. Останніми місяцями золото на Comex торгувалося з дисконтом порівняно з Лондоном, і зараз ці запаси скорочуються, щоб задовольнити попит в Азії.

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