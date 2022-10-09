"Зернова ініціатива": у неділю ще 13 суден вийшли з українських портів

У рамках "зернової ініціативи" у неділю, 9 жовтня з портів "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ" вийшли 13 суден.

Про це повідомляє пресслужба Міністерств інфраструктури України у Facebook.

На борту суден - 230,7 тис тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

"Серед них балкери ARGONAUT, на борту якого 71 тис. тонн пшениці для Індонезії, ALI A (7 тис. тонн пшениці для Лівану) та MEHMET BEY (8 тис. тонн сої для Єгипту)", – йдеться в повідомленні.

З початку роботи "зернового коридору" 305 суден експортували 6,8 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

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Нагадаємо:

В рамках реалізації "зернової ініціативи" з портів Великої Одеси вийшли 11 суден з 172,6 тис. тонн агропродукції для країн Азії та Європи.

За два місяці (з 1 серпня по 30 вересня) через порти Великої Одеси було відвантажено 5,5 млн тонн аграрної продукції на 241 кораблях. Близько 40% вантажів пішло з порту Південний.