Ціні на електроенергію для населення не зростатимуть

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Міністерство енергетики планує продовжити дію спецзобов'язань, термін яких спливає 30 жовтня цього року, із забезпеченням чинних тарифів на електроенергію для населення.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Для людей нічого не зміниться. Тарифи залишаться незмінними", - зазначив міністр.

За словами Галущенка, Міненерго опрацьовує певні зміни до моделі ПСО, щоб зокрема мати можливість зберегти тарифи. Наразі побутові споживачі платять за електроенергію 1,44 грн/кВт-год за місячного споживання 250 кВт-год включно та 1,68 грн/кВт-год за обсягів, що перевищують 250 кВт-год.

Нагадаємо:

В п’ятницю Кабмін зобов’язав газопостачальну компанію "Нафтогаз Трейдинг" до кінця серпня постачати природний газ для гарячого водопостачання за ціною 7,42 грн (з ПДВ) за кубометр.

Кабінет міністрів продовжив дію спецзобов'язань щодо забезпечення електроенергією населення до 31 жовтня 2022 року.