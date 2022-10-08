ВВП України за підсумками трьох кварталів скоротився на 30%

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Міністерство економіки за підсумками перших трьох кварталів 2022 року оцінює падіння ВВП України на рівні 30%.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Мінекономіки з використанням непрямих методів розрахунку та інструментів моделювання на базі поведінкових показників економічних суб’єктів оцінює падіння ВВП минулого місяця, як і у серпні, в межах 35% [±2%]. Загалом, за підсумками перших трьох кварталів 2022 року падіння ВВП в Україні оцінюється на рівні 30%", – йдеться в повідомленні.

Позитивними економічними чинниками зростання економіки міністерство вважає покращення динаміки транспортних перевезень, як внаслідок зростання експорту агропродукції морським транспортом, так і нарощування перевезень вантажів залізницею.

До того ж завдяки реалізації "Зернової ініціативи" через порти Великої Одеси за серпень-вересень експортовано 5,5 млн тонн агропродукції. У вересні, в порівнянні з серпнем, кількість експортованої продукції зросла у понад 2 рази, а кількість суден, які вийшли з портів, - майже втричі.

Повідомляється, що за минулий місяць обсяг українського експорту у грошовому еквіваленті виріс більш ніж на 23% проти серпня цього року і є рекордним значенням з початку повномасштабного вторгнення рф.

Також у вересні АТ "Укрзалізниця" перевезла 11,7 млн т вантажів, що на 8,4% більше за обсяги перевезень серпня 2022 року та на 41% до березня відповідно.

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Минулого місяця капітальні видатки державного бюджету порівняно з серпнем 2022 року збільшилися на 33,2%, оскільки відбувається подальше продовження ремонтів та будівництва інфраструктурних споруд та прикордонних доріг і митних переходів, пошкоджених внаслідок бойових дій на деокупованих територіях.

Додається, що внаслідок затяжної дощової погоди в окремих регіонах у вересні пригальмувався темп збору зернових культур, що негативно позначилося на обсягах зібраної продукції. Станом на кінець вересня зібрано зернових та зернобобових культур 26,1 млн тонн.

Також спостерігається покращення очікувань бізнесу щодо перспектив своєї економічної діяльності, хоча в більшості вони все ще і залишаються песимістичними.

Нагадаємо:

Консенсус-прогноз уряду, Нацбанку та міжнародних фінансових організацій передбачає зростання ВВП України на 4,6% наступного року.

Економіка Україна внаслідок російського вторгнення втратила 37,2% реального ВВП у річному вимірі.