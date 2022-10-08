Акціонери "AliExpress Russia" на чолі з Alibaba відмовилися від фінансування компанії

getty images

Один з найбільших маркетплейсів країни-окупанта "AliExpress Russia" опинився на межі великої кризи через відмову акціонерів у фінансуванні.

Про це повідомляє The Bell.

Внаслідок російського вторгнення в Україну китайська Alibaba Group, яка є головним акціонером маркетплейсу AliExpress Russia, відмовилась інвестувати в розвиток проєкту.

Після рішення Alibaba інші акціонери також відмовились від інвестицій, а саме: холдинг USM Алішера Усманова, VK і Російський фонд прямих інвестицій. Як зазначає видання, основним тригером стала відмова саме Alibaba.

Наразі компанія AliExpress Russia скоротила свій штат співробітників на понад 50%, стверджує один зі співрозмовників The Bell. Натомість за іншими джерелами під скорочення потрапила понад 700 працівників. До 24 лютого в компанії працювало близько тисячі людей.

Також компанія закрила локальний маркетплейс для російських продавців, відмовилась будувати власну систему логістики та зупинила всі рекламні кампанії.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

У вересні та за підсумками трьох кварталів авторинок РФ падає майже на 60% - серед лідерів залишається Lada, як єдина бюджетна пропозиція, російські ГАЗ та УАЗ, а також китайські бренди зі своїми кросоверами.

Обсяг Фонду національного добробуту РФ, який було створено під керівництвом президента РФ Путіна, станом на 1 жовтня становив 10,79 трильйона рублів, зменшившись за вересень на 1,08 трильйона рублів.