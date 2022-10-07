Міжнародні резерви Росії за місяць скоротилися майже на 25 мільярдів доларів
Станом на 1 жовтня 2022 року міжнародні резерви Росії становили 540,688 млрд дол - порівняно з показниками на початок вересня їх обсяг знизився на 4,41%, або на $24,972 млрд.
Про це повідомляє Центробанк Росії.
Зазначається, що 30 вересня обсяг міжнародних резервів "під впливом негативної переоцінки" зменшився на 1,6% (на $9 млрд) і становив $540,7 млрд.
18 лютого обсяг резервів досяг історичного максимуму - $643,2 млрд, а потім почав знижуватися.
У березні міністр фінансів РФ Анатолій Силуанов повідомив, що половина золотовалютних резервів ($300 млрд із $640 млрд) Росії заморожена через санкції.
Нагадаємо:
Обсяг Фонду національного добробуту РФ, який було створено під керівництвом президента РФ Путіна, станом на 1 жовтня становив 10,79 трильйона рублів, зменшившись за вересень на 1,08 трильона рублів.
Економічна правда