Міжнародні резерви Росії за місяць скоротилися майже на 25 мільярдів доларів

Станом на 1 жовтня 2022 року міжнародні резерви Росії становили 540,688 млрд дол - порівняно з показниками на початок вересня їх обсяг знизився на 4,41%, або на $24,972 млрд.

Про це повідомляє Центробанк Росії.

Зазначається, що 30 вересня обсяг міжнародних резервів "під впливом негативної переоцінки" зменшився на 1,6% (на $9 млрд) і становив $540,7 млрд.

18 лютого обсяг резервів досяг історичного максимуму - $643,2 млрд, а потім почав знижуватися.

У березні міністр фінансів РФ Анатолій Силуанов повідомив, що половина золотовалютних резервів ($300 млрд із $640 млрд) Росії заморожена через санкції.

Нагадаємо:

Обсяг Фонду національного добробуту РФ, який було створено під керівництвом президента РФ Путіна, станом на 1 жовтня становив 10,79 трильйона рублів, зменшившись за вересень на 1,08 трильона рублів.

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Економічна правда