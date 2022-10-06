Пошта Польщі знизила тарифи на відправку посилок до України на 75%

Пошта Польщі з 5 жовтня знизила тарифи на пересилання всіх посилок Express Mail Service вагою до 20 кг до України на 75%.

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

"Пошта Польщі дуже багато зробила з початку війни для наших громадян і системно продовжує підтримувати нас і нашу країну, за що я щиро вдячний. Наступним кроком буде перегляд тарифів на доставку відправлень з України до Польщі, що дозволить ще більше поглибити співпрацю між двома поштами та двома країнами", – зазначив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

В Укрпошті розповіли, що Пошта Польщі запустила спеціальні умови для доставки експрес-відправлень EMS вагою до 20 кг з Польщі до України.

Ціни починаються від 42,00 польських злотих за посилку до 1 кг, що означає зниження ціни до -75%. Відправлення посилки вагою до 5 кг обійдеться у 52 злотих.

Ознайомитися з тарифами можна на сайті польського оператора.

Доставка посилок з будь-якого відділення Пошти Польщі до будь-якого відділення Укрпошти займе 7-14 днів.

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Нагадуємо:

Укрпошта та Пошта Польщі підписали меморандум, який дозволить зменшити тарифи на пересилання посилок та спростить механізм доставки відправлень.

Економічна правда





