У Нацбанку не бачать передумов для перегляду облікової ставки

У Нацбанку не бачать аргументів для перегляду облікової ставки - за липневим прогнозом регулятора, облікова ставка на рівні 25% зберігатиметься до січня - березня 2024 року.

Про це під час онлайн-конференції Forbes "Без рожевих окулярів. Бізнес і держава під час війни" заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Він нагадав, що, відповідно до липневого прогнозу НБУ, облікова ставка на рівні 25% зберігатиметься до січня - березня 2024 року.

"І тільки після цього почнеться її поступове зниження. Це є прогноз і він може переглядатися в залежності від зміни умов", - зазначив заступник голови Нацбанку.

"Ми маємо розуміти, що облікова ставка, яка формує монетарні умови, це один із інструментів підтримки курсової стабільності. В умовах, коли ми маємо суттєвий тиск на валютному ринку, коли міжнародні резерви знаходяться на адекватному рівні, не є захмарними для щоб покладатись лише на інстумент валютних інтервенцій, враховуючи всі ці умови мені важко пояснити, які мають бути аргументи на користь зниження облікової ставки", - додав Ніколайчук.

За його словами, регулятор розуміє, що в поточних умовах ставка призводить до високої вартості кредитних ресурсів для бізнесу.

"Якщо дивитись в номіналі, то 25% облікова ставка, 20% ставка на кредити для бізнесу виглядає дуже високими, але, якщо ми це зважимо на показники інфляції, будемо дивитися на ставки в реальному вимірі, то вони точно не виглядають захмарними", - резюмував він.

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Директорка аналітичного департаменту інвесткомпанії Dragon Capital Олена Білан у свою чергу заявила, що компанія не очікує зниження облікової ставки у 2022 році і у наступному теж.

Нагадаємо:

Національний банк не змінив облікову ставку та залишив її на рівні 25%.

За потреби НБУ готовий підвищити ключову ставку понад поточний рівень і застосовувати додаткові заходи для захисту міжнародних резервів і збереження керованості інфляційних процесів.

Разом із тим Національний банк опрацьовує заходи для посилення монетарної трансмісії та мінімізації негативного впливу від емісійного фінансування бюджету на інфляцію та валютний ринок.

Регулятор фіксує, що інфляція в Україні і далі зростає, але дещо повільніше за прогнози. Так, у липні вона прискорилася до 22,2% у річному вимірі, а у серпні, за попередньою оцінкою, вона сягнула близько 23%. Водночас інфляційний тиск залишається значним. Погіршення інфляційних очікувань також тисне на ціни в бік зростання.

Це, зокрема, відображається у доволі високому попиті на товари довгострокового використання та на іноземну валюту. Надалі інфляційні процеси залишатимуться керованими, очікують в НБУ.

Економічна правда