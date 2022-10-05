Російський олігарх Кузмічьов переміг у суді щодо своєї яхти у Франції
Середа, 5 жовтня 2022, 11:54 -
Російський підсанкційний олігарх Алєксєй Кузьмічьов здобув часткову перемогу у своєму подвійному позові проти французької митниці щодо заморожування однієї з його яхт.
Про це повідомляє Bloomberg.
Паризький апеляційний суд постановив, що дії французької митниці щодо арешту та заморожування яхти "La Petite Ourse" у прибережному місті Антіб в середині березня були "неправомірними", і скасував захід.
Однак судді вирішили, що другий позов щодо "La Petite Ourse II", яка була затримана тижнем пізніше в березні в Каннах, має бути поданий до іншого суду, і не прийняли жодного рішення щодо нього.
Тепер цю другу справу має розглянути апеляційний суд у Руані.