Ціни на нафту різко зростають напередодні засідання ОПЕК+

Ціни на нафту у вівторок різко зросли, оскільки очікування, що ОПЕК+ може погодитися на значне скорочення видобутку в середу, нівелюють занепокоєння щодо світової економіки.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 46 центів, або на 0,5%, до 89,32 долара за барель до 06:29 за Гринвічем після зростання більш ніж на 4% на попередній сесії.

Ф'ючерси на нафту в США зросли на 30 центів, або 0,4%, до 83,93 долара за барель. "Порівняльний показник зріс на понад 5% за попередню сесію, що стало його найбільшим щоденним зростанням з травня", - пише агентство.

Причини зміни цін

Ціни на нафту зросли в понеділок через відновлення побоювань щодо обмеження поставок. Інвестори очікують, що ОПЕК+ скоротить видобуток більш ніж на 1 мільйон барелів на день на своїй першій з 2020 року очній зустрічі в середу.

ВІДЕО ДНЯ

Джерела в ОПЕК повідомили, що добровільні скорочення окремими членами можуть стати доповненням до цього рішення, що зробить його найбільшим скороченням з початку пандемії COVID-19.

"Незважаючи на все, що відбувається з війною в Україні, ОПЕК+ ніколи не була такою сильною, і вони зроблять усе можливе, щоб переконатися, що ціни підтримуються", — сказав старший аналітик OANDA Едвард Моя.

ОПЕК+ збільшила видобуток цього року після рекордних скорочень, запроваджених у 2020 році через падіння попиту, спричинене пандемією COVID-19. Але в останні місяці організація не змогла досягти запланованого збільшення видобутку.

"Хоча ОПЕК+ може оголосити про значне скорочення (понад 1 мільйон барелів на добу), насправді це скорочення може бути набагато меншим. Це пов’язано з тим, що більшість членів ОПЕК+ видобуває значно нижче своїх цільових рівнів видобутку", - зазначили аналітики ING.

Економічна правда