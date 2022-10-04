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Розмитнення авто: cкільки отримав бюджет у вересні 

Вівторок, 4 жовтня 2022, 20:24 - Анастасія Жарикова
 
pixabay

Протягом вересня державний бюджет України отримав 3,6 мільярда гривень від розмитнення ввезених з-за кордону транспортних засобів.

Про це повідомив перший заступник податкового комітету Ради Ярослав Железняк у Telegram.

У вересні в Україну було ввезено понад 32 тисячі транспортних засобів. Зокрема, 20 170 легкових авто, за які в бюджет було сплачено 2,3 млрд грн митних платежів. З них:

  • 9,6 тис. автівок вартістю до 6 тис. дол.;
  • 3,6 тис. автівок вартістю 6 - 10 тис. дол.;
  • 5,3 тис. авто вартістю 10- 30 тис. дол.;
  • 1,6 тис. авто вартістю понад 30 тис. дол.

Також в Україну було ввезено 1 588 вантажівок, 9 993 мотоцикли і 64 автобуси.

Нагадуємо:

У липні завдяки припиненню дії пільгового розмитнення автомобілів до державного бюджету вдалось залучити 1,72 мільярда гривень.



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