Розмитнення авто: cкільки отримав бюджет у вересні
Вівторок, 4 жовтня 2022, 20:24 -
Протягом вересня державний бюджет України отримав 3,6 мільярда гривень від розмитнення ввезених з-за кордону транспортних засобів.
Про це повідомив перший заступник податкового комітету Ради Ярослав Железняк у Telegram.
У вересні в Україну було ввезено понад 32 тисячі транспортних засобів. Зокрема, 20 170 легкових авто, за які в бюджет було сплачено 2,3 млрд грн митних платежів. З них:
- 9,6 тис. автівок вартістю до 6 тис. дол.;
- 3,6 тис. автівок вартістю 6 - 10 тис. дол.;
- 5,3 тис. авто вартістю 10- 30 тис. дол.;
- 1,6 тис. авто вартістю понад 30 тис. дол.
Також в Україну було ввезено 1 588 вантажівок, 9 993 мотоцикли і 64 автобуси.
Нагадуємо:
У липні завдяки припиненню дії пільгового розмитнення автомобілів до державного бюджету вдалось залучити 1,72 мільярда гривень.
ВІДЕО ДНЯ