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Розмитнення авто у липні принесло до бюджету понад 1,7 мільярда: більше лише нафтопродукти

Понеділок, 1 серпня 2022, 13:08 - Економічна правда
 
Pixabay

У липні завдяки припиненню дії пільгового розмитнення автомобілів до державного бюджету вдалось залучити 1,72 мільярда гривень.

Про це повідомив народний депутат, перший заступник Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

За перший місяць без пільги на територію України було ввезено 13 584 авто. Надходження до бюджету становлять 1,72 млрд грн. З них:

  • ввізне мито – 384 млн грн;
  • акцизний податок – 263 млн грн;
  • ПДВ – 1,079 млн грн.

"Надходження перевищують приблизно у 2 рази весь той пенсійний збір, який сплатили за весь період дії пільги протягом 3-х місяців", – додав нардеп.

Крім цього, він зауважив, що розмитнення авто склало 7,3% від усіх митних платежів у липні. Більше принесли лише нафтопродукти – 10,8% або 2,47 млрд грн.

Нагадуємо:

З 1 квітня 2022 року українці могли розмитнювати автівки без сплати податків. Депутати 21 червня скасували це рішення та повернули звичайне оподаткування, яке починає працювати з 1 липня.

ВІДЕО ДНЯ

За цей час було завезено понад 120 тисяч автівок.

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