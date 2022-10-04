Мінфін залучив від розміщення облігацій лише 44,5 мільйони: ставки незмінні

Міністерство фінансів на черговому аукціоні з продажу військових облігацій 4 жовтня залучило до держбюджету лише 44,5 млн грн, не змінивши ставки.

Про це свідчать дані Мінфіну.

Так, Мінфін розмістив гривневі облігації під 12% із погашенням 5 квітня 2023 року - залучили лише 16,6 млн грн.

Від розміщення цінних паперів зі ставкою 14% і погашенням 27 вересня 2023 року - 14,52 млн грн.

А від розміщення ОВДП під 16% із погашенням 13 березня 2024 року - 13,4 млн грн.

При цьому цього разу Мінфін не розмістив валютних облігацій у доларах чи євро.

Нагадаємо:

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НБУ з червня закликає Мінфін підвищити ставки за облігаціями, аби зменшити залежність уряду від емісійного фінансування. Імовірно, оскільки ці заклики були проігноровані, то НБУ вирішив продавати ОВДП з високою дохідністю самостійно.

На аукціоні з розміщення військових облігацій 27 вересня Мінфін залучив 575 млн грн: гривневі ставки незмінні.

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Економічна правда