В Україні засіяли озимими культурами чверть запланованих площ 

Українські агровиробники на 4 жовтня засіяли основні озимі зернові культури на площі 1,2 мільйона гектарів – 26% від прогнозу в 4,56 мільйона гектарів.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

За минулий тиждень з 27 вересня по 4 жовтня засіяно 517 тис. га

Пшеницею засіяно 27% від запланованих площ, або 1,1 млн га, ячменем – 96 тис. га, житом – 35 тис. га.

У відомстві додали, що найбільш інтенсивно сівба озимих зернових здійснюється в Тернопільській області, де засіяно 32 тис. га, або 41% від прогнозу.

Крім цього, в Україні повністю завершено посів озимого ріпаку, площа посівів під цією культурою сягнула 989 тис. га, при цьому за останній тиждень засіяно 28 тис. га.

Також у Мінагро вказали, що станом на 4 жовтня в Україні сумарно засіяно озимими 2,19 млн га, або 24,7% від торішнього показника.

ВІДЕО ДНЯ

У 2021 році Україна виділила під озимі культури 8,87 млн га, зокрема під пшеницю 6,66 млн га, ячмінь – 1,02 млн га, жито – 160,6 тис. га, ріпак – 1,03 млн га.

Нагадуємо:

У вересні з українських морських портів вийшли понад 3,7 млн тонн продовольства, що у 2,2 раза перевищує результати першого місяця роботи "зернового коридору".

Економічна правда