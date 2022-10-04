Експорт у вересні вперше з лютого перевищив 9 мільйонів тонн

У вересні Україна вперше з 24 лютого проекспортувала понад 9,6 млн тонн вантажів, вартість експорту перевищила 4 млрд доларів.

Про це повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.

Експорт у грошовому вимірі становив 4,144 млрд дол, що на 23% більше, ніж результат серпня. При цьому обсяг експорту сягнув 9,66 млн тонн – це на 32% більше, ніж в серпні.

Качка підкреслив, що обсяги експорту показують швидку висхідну динаміку: у липні вони становили 5,79 млн тонн, у серпні – 7,29 млн тонн, у вересені – 9,6 млн тонн.

Негативне сальдо в торгівлі товарами скоротилося втричі до 354 млн доларів у вересні проти 1,53 млрд доларів у серпні.

Більше про результати двох місяців зернової угоди читайте у статті: Добрива від терористів і зерновий коридор. На Україну тиснуть, щоб дати Росії вивозити свій аміак через Одесу

Нагадуємо:

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За підсумками серпня український експорт у країни ЄС майже досяг довоєнного рівня. А за результатами 1-3 кварталу навіть перевищить відповідні довоєнні показники.

У вересні з українських морських портів вийшли понад 3,7 млн тонн продовольства, що у 2,2 раза перевищує результати першого місяця роботи "зернового коридору".

