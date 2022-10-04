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Bloomberg: Туреччина просить РФ відтермінувати платежі за газ до 2024 року

Вівторок, 4 жовтня 2022, 11:20 - Українська правда

Туреччина попросила Росію відтермінувати частину платежів Анкари за природний газ до 2024 року.

Джерело: джерела Bloomberg

Деталі: Державний імпортер енергоносіїв Туреччини BOTAS прагне перенести частину платежів на 2024 рік. Переговори ведуться після укладення угоди між двома країнами, яка дозволяє BOTAS виплачувати 25% своїх зобов'язань у рублях, а не в доларах.

Турецька сторона поки що не зверталася з офіційним запитом про відстрочку - це стане можливо, коли BOTAS отримає відповідну пропозицію від російського "Газпрому".

Поки незрозуміло, чи приведуть останні переговори до будь-якої угоди.

Сильна залежність Туреччини від імпорту енергоносіїв посилила тиск на її валюту і бюджет. Турецька ліра знецінилася більш ніж на 28% відносно долара 2022 року, що є найбільшим показником після аргентинського песо. Дефіцит торговельного балансу в серпні зріс у понад два рази, порівнюючи з тим самим місяцем роком раніше, і становив $11,2 млрд.

Bloomberg пише, що минулого місяця президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що обговорював ціни на газ із президентом Росії Володимиром Путіним і сподівається отримати знижку.

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Нагадаємо: 3 жовтня стало відомо, що "Газпром" дозволить Угорщині відтермінувати платежі за природний газ, якщо це необхідно, оскільки різке зростання імпорту загрожує підірвати і без того напружений бюджет країни. Угода передбачає трирічне відтермінування по рахунках за газ, які мають бути сплачені протягом наступних шести місяців.

Українська правда

Туреччина Росія газ
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