Обсяг непрацюючих кредитів у вересні зріс на 30 мільярдів – НБУ

Станом на 1 жовтня частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі становила 33,6% порівняно з 30,8% на 1 вересня.

Про це повідомили в НБУ.

За даними регулятора, обсяг непрацюючих кредитів у вересні зріс на 30,4 млрд грн, у третьому кварталі - на 59,6 млрд грн. За липень - вересень частка непрацюючих кредитів у портфелі збільшилася на 3,9 в. п.

"Наслідки російської агресії - втрата доходів, руйнування активів та заставного майна, погіршення платоспроможності позичальників - негативно впливають на якість кредитного портфеля, призводять до зростання втрат від кредитного ризику та зумовлюють подальше зростання частки NPL.

Оскільки банкам дозволено проводити гнучкі реструктуризації для підтримки боржників, рівень NPL не зростатиме так швидко, як могло би бути за інших умов. Такі реструктуризації даватимуть змогу низці боржників пережити скрутні часи і повернутися до своєчасного обслуговування кредитів", - пояснили в НБУ.

Там додали, що суттєві втрати від погіршення якості кредитів знижуватимуть капітал банків.

Так, Національний банк оцінює щонайменше у понад 20% потенційні втрати вартості кредитного портфеля.

ВІДЕО ДНЯ

"Підвищені кредитні ризики відображені в резервах банків. Національний банк разом із банками працює над збереженням стійкості банківської системи та після визнання і коректного відображення банками втрат надасть фінустановам достатньо часу для відновлення капіталу", - резюмували в регуляторі.

Нагадаємо:

Станом на 1 вересня 2022 року частка непрацюючих кредитів у банківському секторів становила 30,8% порівняно з 30% на 1 серпня.

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 серпня становила 30,0% порівняно 29,7% на 1 липня.

У липні обсяг непрацюючих кредитів зріс на 24,2 млрд грн.

Економічна правда