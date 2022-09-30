Обсяг непрацюючих кредитів у серпні зріс на 5 мільярдів – НБУ

Станом на 1 вересня 2022 року частка непрацюючих кредитів у банківському секторів становила 30,8% порівняно з 30% на 1 серпня.

Про це свідчать дані НБУ.

При цьому обсяг непрацюючих кредитів у серпні зріс на 5 млрд грн.

Нагадаємо:

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 серпня становила 30,0% порівняно 29,7% на 1 липня.

У липні обсяг непрацюючих кредитів зріс на 24,2 млрд грн.

Економічна правда