У Києві через пошкодження електромережі можливі перебої мобільного зв’язку – Мінцифри

У Києві внаслідок російського обстрілу в понеділок, 31 жовтня, без електрики залишились 450 базових станцій мобільних операторів.

Про це повідомив директор департамента мобільного інтернету Міністерства цифрової трансформації Станіслав Прибитько в Instagram.

"Це означає, що протягом дня будуть перебої з мобільним зв’язком. У деяких районах міста його майже не буде", – написав чиновник.

Він додав, що ремонтні бригади вже працюють над відновленням пошкоджених електростанцій.

Нагадуємо:

Після масованого ракетного удару по об’єктах енергетичної інфраструктури у понеділок зранку в окремих регіонах оператори розподільчих мереж (обленерго) ввели локальні обмеження споживачів в межах областей.

Ракети та дрони, випущені росіянами у понеділок по території України, атакували 10 регіонів та пошкодили 18 об’єктів, більшість із яких – енергетичні.