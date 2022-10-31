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У Києві через пошкодження електромережі можливі перебої мобільного зв’язку – Мінцифри

Понеділок, 31 жовтня 2022, 16:32 - Анастасія Жарикова

У Києві внаслідок російського обстрілу в понеділок, 31 жовтня, без електрики залишились 450 базових станцій мобільних операторів.

Про це повідомив директор департамента мобільного інтернету Міністерства цифрової трансформації Станіслав Прибитько в Instagram.

"Це означає, що протягом дня будуть перебої з мобільним зв’язком. У деяких районах міста його майже не буде", – написав чиновник.

Він додав, що ремонтні бригади вже працюють над відновленням пошкоджених електростанцій.

Нагадуємо:

Після масованого ракетного удару по об’єктах енергетичної інфраструктури у понеділок зранку в окремих регіонах оператори розподільчих мереж (обленерго) ввели локальні обмеження споживачів в межах областей.

Ракети та дрони, випущені росіянами у понеділок по території України, атакували 10 регіонів та пошкодили 18 об’єктів, більшість із яких – енергетичні.

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