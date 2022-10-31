ПриватБанк відновив роботу у деокупованому Ізюмі

фото: приватбанк

Державний ПриватБанк 21 жовтня відновив роботу у нещодавно звільненому Ізюмі.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

"Вже найближчим часом можна очікувати відновлення роботи ще декількох відділень на територіях, де ситуація відповідатиме всім необхідним нормам безпеки співробітників та клієнтів", - заявили в банку.

Загалом ПриватБанк відновив повноцінну роботу близько 30 своїх базових відділень у містах та селищах на деокупованих ЗСУ територіях східних та північних регіонів України.

Детальну інформацію як працює ПриватБанк в умовах воєнного стану та мапу працюючих АТМ (банкоматів) можна дізнатись за посиланням - https://privatbank.ua/help.

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Державний Приватбанк відновив мережу банківського обслуговування у деокупованому Лимані Донецької області.

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Економічна правда