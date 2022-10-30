Центробанк Китаю посилить підтримку реальної економіки
Центробанк Китаю посилить кредитну підтримку "реального" сектору економіки задля збереження стабільності юаня.
Про це повідомляє Reuters.
"Ми підтримуватимемо досить достатню ліквідність, посилюватимемо кредитну підтримку реальної економіки", — цитує губернатор Ї Ган заяву центрального банку під час засідання парламенту в п’ятницю.
Економіка Китаю відновилася швидше, ніж очікувалося, у третьому кварталі, але більш потужне відновлення в довгостроковій перспективі буде перешкоджати стійким обмеженням, пов’язаним з COVID-19, значним падінням ринку нерухомості та ризиками глобальної рецесії.
За словами губернатора, центральний банк підтримуватиме стабільність юаня, підвищуючи його гнучкість.
Відповідно, центробанк Китаю надасть 200 млрд юанів (27,6 млрд доларів) у вигляді спеціальних позик, щоб забезпечити реалізацію заблокованих житлових проєктів.
За словами Ї, Китай належним чином вирішуватиме фінансові ризики в секторі нерухомості та спрямовуватиме фінансові установи на задоволення попиту забудовників на фінансування..
І також підтвердив, що Китай і надалі посилюватиме фінансовий нагляд і розумно стримуватиме фінансові ризики.
За його словами, між 2017 і 2021 роками Китай позбувся бездіяльних активів у банківському секторі на суму понад 12 трильйонів юанів.
Нагадаємо:
Китай за останні кілька тижнів замовив більше половини міді зі складів Лондонської біржі металів (LME), значна частина якої була російського походження.
Уряд Німеччини схвалив у середу інвестиції китайської компанії Cosco в 24,9% акцій одного з трьох терміналів логістичної фірми HHLA в найбільшому порту Німеччини в Гамбурзі.