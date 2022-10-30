Центробанк Китаю посилить підтримку реальної економіки

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Центробанк Китаю посилить кредитну підтримку "реального" сектору економіки задля збереження стабільності юаня.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми підтримуватимемо досить достатню ліквідність, посилюватимемо кредитну підтримку реальної економіки", — цитує губернатор Ї Ган заяву центрального банку під час засідання парламенту в п’ятницю.

Економіка Китаю відновилася швидше, ніж очікувалося, у третьому кварталі, але більш потужне відновлення в довгостроковій перспективі буде перешкоджати стійким обмеженням, пов’язаним з COVID-19, значним падінням ринку нерухомості та ризиками глобальної рецесії.

За словами губернатора, центральний банк підтримуватиме стабільність юаня, підвищуючи його гнучкість.

Відповідно, центробанк Китаю надасть 200 млрд юанів (27,6 млрд доларів) у вигляді спеціальних позик, щоб забезпечити реалізацію заблокованих житлових проєктів.

За словами Ї, Китай належним чином вирішуватиме фінансові ризики в секторі нерухомості та спрямовуватиме фінансові установи на задоволення попиту забудовників на фінансування..

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І також підтвердив, що Китай і надалі посилюватиме фінансовий нагляд і розумно стримуватиме фінансові ризики.

За його словами, між 2017 і 2021 роками Китай позбувся бездіяльних активів у банківському секторі на суму понад 12 трильйонів юанів.

Нагадаємо:

Китай за останні кілька тижнів замовив більше половини міді зі складів Лондонської біржі металів (LME), значна частина якої була російського походження.

Уряд Німеччини схвалив у середу інвестиції китайської компанії Cosco в 24,9% акцій одного з трьох терміналів логістичної фірми HHLA в найбільшому порту Німеччини в Гамбурзі.