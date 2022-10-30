Держава безплатно роздаватиме дрова для населення у регіонах, що прилягають до зони бойових дій

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Від завтра, 31 жовтня, розпочнеться видача безоплатної паливної деревини для обігріву осель у регіонах, що прилягають до зони бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба мінреінтеграції у Telegram.

"Відповідно до рішення Уряду мешканці 8 прифронтових областей – Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської, Чернігівської – отримають її з доставлення додому", – йдеться в повідомленні.

Пріоритетними групами населення, що першочергово мають право на отримання паливної деревини, є:

пенсіонери;

важкохворі;

особи з інвалідністю І та II групи;

багатодітні сім’ї;

самостійні опікуни дітей (тільки за наявності довідки);

вагітні жінки, матері, що мають дитину віком до 2-х років;

особи, які на час опалювального періоду не користувались субсидією для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, купівлю скрапленого газу, твердого та рідкого побутового полива.

Для того, щоб отримати дрова, необхідно попередньо подати заяву до органів місцевої влади. Перелік документів, які необхідно прикріпити до заяви, можна дізнатись у представників ОВА.

Додається, що, на отримання безкоштовної паливної деревини можуть претендувати усі домогосподарства вказаних вище регіонів. Але надавати її будуть у порядку черговості, з урахуванням критеріїв вразливості категорій населення.

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