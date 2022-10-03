Найзаможніші росіяни втратили понад $90 мільярдів від початку року

Сто найзаможніших росіян втратили 93,6 млрд доларів від початку 2022 року, найбільші збитки у російського олігарха Віктора Вексельберга.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС з посиланням на дані Bloomberg Billionaires Index.

Для порівняння, за місяць найзаможніші росіяни подвоїли свої втрати – місяць тому вони оцінювалися в 54 млрд дол.

Так, статки Віктора Вексельберга на 1 вересня 2022 року зменшилися на 11,2 млрд доларів і становили 7,24 млрд доларів – це найбільше зменшення статків серед російських мільярдерів індексу. Донедавна він був №8 у Росії за статками. Вексельберг – засновник конгломерату "Ренова" та акціонер "Русалу".

Також серед росіян з індексу, які втратили свої активи:

Голова ради директорів "Сєвєрсталі" Алєксєй Мордашов, який втратив 9,78 млрд дол, статки скоротилися до 19,1 млрд дол;

Акціонер виробника газу "Новатек" Геннадій Тимченко, який втратив 9,66 млрд дол, його статки становили 12,8 млрд дол;

Голова ради директорів НЛМК Владімір Лісін, статки якого зменшилися на 9,12 млрд дол до 18,9 млрд дол (єдиний із зазначених вище росіян, хто досі не під санкціями ЄС, Британії чи США);

Акціонер гірничо-металургійного холдингу Evraz Роман Абрамович втратив 8,26 млрд дол, на 1 вересня 2022 року його статки оцінюють у 9,74 млрд дол.

При цьому деякі росіяни наростили статки. Зокрема, ексчлен ради директорів "Фосагро" Андрій Гурієв (досі не під санкціями) збільшив статки на 1,58 млрд дол, до 9,48 млрд дол. Також зросли статки гендиректорки інтернет-магазину Wildberries Тетяни Бакальчук і акціонера холдингу USM Андрія Скоча.