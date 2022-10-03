"Зернова ініціатива": ще чотири судна вийшли з українських портів

У рамках реалізації "зернової ініціативи" у понеділок, 3 жовтня з портів Великої Одеси вийшли 4 судна з 77,4 тис тонн зерна для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України у Facebook.

Так, з Одеського порту вийшли балкери FPMC B 201 та MICHALIS, а з порту "Чорноморськ" - SPRING, SAFFET AGA. Зокрема, балкер SPRING доставить 8 тис. тонн кукурудзи до Єгипту.

"З моменту виходу першого судна з українським продовольством, враховуючи сьогоднішні судна, експортовано 5,9 млн тонн агропродукції.

Всього з українських портів вийшло 261 судно з продовольством для країн Азії, Європи та Африки", - звітують в міністерстві.

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Нагадаємо:

В рамках реалізації "зернової ініціативи" 1 жовтня з портів Одеси, Чорноморська та порту "Південний" вийшли 11 суден з 217,6 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Економічна правда