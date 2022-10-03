Податкові надходження до бюджету протягом року перевищили минулорічні на понад 15%

За три квартали року, з січня по вересень, до зведеного бюджету надійшло 811,7 млрд грн за платежами, що контролюються Державною податковою службою, що на 15,3% більше показника аналогічного періоду минулого року.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

Порівняно з січнем-вереснем 2021 року сума податків зросла на 107,9 млрд грн.

До державного бюджету надійшло 536,1 млрд грн, що на 74,8 млрд грн (16,2%) більше ніж протягом відповідного періоду минулого року).

Місцеві бюджети отримали 275,6 млрд грн. Це на 33,1 млрд грн, або на 13,7% більше, ніж у січні – вересні торік.

Надходження до загального фонду державного бюджету у січні – вересні 2022 року становили 533,3 млрд грн (+18,6%, або на 83,7 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року).

Також Державна податкова служба навела дані за минулий місяць. Так, у вересні 2022 року надходження до зведеного бюджету по платежах, що контролюються ДПС, становлять 85,7 млрд грн.

ВІДЕО ДНЯ

До державного бюджету надійшло 53,2 млрд грн, до місцевих бюджетів – 32,5 млрд гривень.

Нагадуємо:

За час ведення активних бойових дій в Україні податковий борг виріс на 15% - на 16,8 млрд гривень. Наразі сума заборгованостей по податках становить понад 124 млрд грн.